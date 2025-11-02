Недорогой практичный кроссовер VW на базе Tiguan показали в деталях

Новый практичный кроссовер VW Tayron на базе Volkswagen Tiguan 3 поколения создали как недорогой автомобиль для семьи. Современную машину показали в деталях на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, новый Volkswagen Tayron – это глобальная модель. Она предназначена не только для Европы. Модель VW подготовили также для США, но под именем Tiguan.

Новая модель Volkswagen Tayron заменила 7-местный вариант Tiguan Allspace. В целом у машин Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Tayron получил знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предлагает практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с. Доступны бензиновые, дизельные и гибридные исполнения.

