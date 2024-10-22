У Toyota RAV4 появился недорогой соперник в стиле Range Rover. Фото

Новый кроссовер Chery Jaecoo 5 показали на фото. Это соперник недорогих кроссоверов наподобие Toyota RAV4. Автомобиль из Китая скоро отправится в продажу на европейском рынке.

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О новинке сообщает Motor1. Внешность китайского кроссовера Chery Jaecoo 5 выполнили в новом стиле, на ранние модели бренда новинка не похожа. Зато похожа на Range Rover, но выглядит более уныло и выполнена намного дешевле.

Новый Jaecoo 5 построен на базе компактного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro. Визуально автомобиль приблизили к премиальным внедорожникам с чистыми прямыми линиями и небольшим количеством хромированного декора. Но это все же городской кроссовер из Китая.

Об этом говорит и скромная силовая установка. Машина предлагается с 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. Позже появятся гибридный и электрический варианты.

Длина равна 4380 мм (колесная база – 2620 мм), ширина составляет 1860 мм, а высота – 1650 мм. Объем багажника – до 1180 л при сложенных спинках задних кресел. Цена Chery Jaecoo 5 – около 33 000 долларов за базовый вариант. Отличное предложение, если говорить о любом из соперников от известных брендов. Но для китайской машины дорого.

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