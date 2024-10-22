Будет дешевле: новый внедорожник Mitsubishi удивит фанатов марки. Фото

Фанаты марки Mitsubishi уже забыли про внедорожник Pajero (также известен как Mitsubishi Montero). Но японская компания готовит эту модель к долгожданному возвращению и сумеет удивить. Новинка будет дешевле, чем многие предполагали ранее.

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Новые детали стали известны BestCarWeb. Модель Mitsubishi Pajero прекратили производить в 2021 году (не путать с актуальным Mitsubishi Pajero Sport). Но на фоне популярности внедорожников японский производитель готовит возрождение автомобиля.

Ранее сообщалось, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada. Новое поколение этих огромных автомобилей дебютировало совсем недавно. На той же платформе построен флагманский внедорожник Infiniti QX80. И это оказалось проблемой.

Внутри альянса производители обсуждали строительство нового Mitsubishi Pajero 5 поколения на базе Patrol/Armada/QX80. Однако в Nissan возразили, что для моделей такого высокого класса будет неуместным "делиться" своими техническими наработками.

Фактически, Mitsubishi займется разработкой самостоятельно. Для этого модернизируют платформу CMF-C/D. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле. Новинку построят на модифицированной платформе Mitsubishi Outlander. А на базе пикапа Mitsubishi L200 разработают внедорожник Pajero Sport.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый экономичный кроссовер Nissan.