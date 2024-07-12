У Tesla появился недорогой соперник по цене Toyota RAV4. Фото

Новый Zeekr 7X от Geely и Volvo удивил ценой и оказался дешевле основного соперника – Tesla. А стоимость китайской новинки сравнима с кроссовером Toyota RAV4. По размерам автомобиль даже крупнее.

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Новый электромобиль Zeekr 7X представили официально и раскрыли всю информацию на сайте CarNewsChina. Большой кроссовер получил современную наружную светотехнику, пластичные бамперы и вытянутые задние фонари.

Длина автомобиля составляет 4825 мм при колесной базе в 2925 мм, ширина – 1930 мм, а высота равна 1656 мм. Крупный кузов, который сравним по размерам с моделями более высокого класса.

В салоне Zeekr 7X 2024 ожидается множество дисплеев, которые так любят китайские производители. Есть электрорегулировки кресел, вентиляция и массаж, беспроводная зарядка для смартфона.

Новый электрический кроссовер Zeekr оснащен силовой установкой мощностью 400 и 600 л.с. на выбор. Официальный запас хода ожидается на уровне 700 км (делим в 1,5-2 раза, чтобы получить реальный показатель). Цена Zeekr 7X 2024 года – от 33 000 долларов.

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