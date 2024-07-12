Долгожданный дешевый кроссовер Fiat показали в подробностях. Фото

Новый бюджетный кроссовер Fiat Grande Panda 2025 модельного года – долгожданный недорогой автомобиль с легендарным именем. Модель показали официально на новых фото со всеми подробностями.

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OBOZ.UA напоминает, что в основе машины – наработки Peugeot и Opel, но дизайн уникальный. Оказалось, что его выполнили не в духе концепта 2019 года Fiat Centoventi. Хотя в компании подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Несколько лет назад Centoventi своей премьерой анонсировал появление бюджетного электрокара.

Возможно, компания подготовит премьеру еще одной модели в линейке. А непосредственно новый Fiat Grande Panda выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к самой первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо.

Покупатели будут выбирать между электрической и гибридной модификациями. Цена – в пределах 20 000 евро.

Интересно, что новый Fiat будут производить параллельно с актуальной Panda, которая продержится на конвейере как минимум до 2026 года.

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