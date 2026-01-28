У самой популярной модели Tesla появился опасный соперник. Фото

Электромобили Rivian вот-вот станут намного доступнее благодаря новой модели. Стильный кроссовер будет соперничать с Model Y – самым популярным электрокаром Tesla.

Новый Rivian R2 – самый дешевый автомобиль компании. Внедорожник стал намного ближе к покупателям. Как стало известно Carscoops, первые владельцы получат свои машины в июне 2026 года.

Ожидается, что цена Rivian R2 будет стартовать с 45 000 долларов. Уже началось производство пилотной партии на заводе в штате Иллинойс.

Электромобиль Rivian R2 2026 года получился крупным SUV с 4,7-метровым кузовом. Покупателям предложат варианты с несколькими силовыми установками, а запас хода должен приблизиться к 500 км.

В дизайне R2 в целом нет никаких сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. В дальнейшем в линейке появится компактная модель Rivian R3. Производитель намерен делать акцент на более доступных предложениях.

