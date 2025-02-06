У Renault Sandero появился недорогой соперник: фото и цена

Недорогой хэтчбек Renault Sandero, который в Европе известен как Dacia Sandero, является самой дешевой моделью компании. Также это самая популярная машина на своем рынке. Теперь придется этот рынок делить с новым соперником.

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Новый MG3 2025 модельного года уже представили официально как гибридный автомобиль. Теперь у модели появился базовый бензиновый вариант с привлекательной ценой. Детали стали известны Motor.es.

Китайскую модель MG3 теперь оснащают 1,5-литровым двигателем мощностью 115 л.с. Цена MG3 – примерно 15 000 евро. При этом Dacia Sandero дешевле – от 13 000 евро. Видимо, этому бестселлеру ничего не угрожает.

Дизайн модели MG3 – современный и динамичный, если не сказать агрессивный. Среди более дорогих конкурентов – Skoda Fabia, Peugeot 208, Opel Corsa и Volkswagen Polo. Но на них новый MG 3 совсем не похож. Это необычно для китайского автомобиля.

Автомобиль сперва рассекретили с мощной гибридной силовой установкой с отдачей 192 л.с. А комбинированный расход топлива равен 4,4 л/100 км.

OBOZ.UA уже сообщал про стильный бюджетный кроссовер Renault.