Новый бюджетник Renault сделали проще и еще дешевле. Фото

Новый бюджетный кроссовер Renault 4 E-Tech 2025 модельного года полностью рассекречен как доступная машина нового поколения с электрической силовой установкой. В сети нашли способ дополнительно удешевить и упростить эту модель.

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Подробности стали известны Carscoops. В Maltese Design показали свой вариант долгожданного автомобиля. Вдохновением послужил Renault R4 JP4 80х годов. Фактически, это пляжный багги.

Конструкцию машины упростили – убрали двери и крышу. Вдобавок сократили количество электронных систем и предусмотрели водонепроницаемую отделку салона. Все это может сделать электрокар дешевле.

Скоро базовый Renault R4 выйдет на рынок. Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

В продажу новый кроссовер поступит в 2025 году с ценой 25-30 тысяч евро за базовый вариант. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про новую практичную модель Skoda.