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Цены на самое интересное: сколько стоят популярные автомобили Украины
Авторынок Украины демонстрирует уверенный рост продаж в 2025 году. Покупателей, как всегда, интересуют недорогие автомобили с по-настоящему привлекательными ценами. Статистика бестселлеров приводит известные модели и современные новинки.
OBOZ.UA рассказывает о ценах на новые автомобили в Украине, которые оказались самыми популярными на рынке в апреле 2025 года. Покупатели сделали акцент на кроссоверах. Также проявляют интерес к электрокарам.
Самые популярные новые автомобили с ценами в Украине:
- Renault Duster – от 859 000 грн;
- Toyota RAV4 – от 1 545 000 грн;
- Hyundai Tucson – от 1 088 000 грн;
- Skoda Kodiaq – от 1 716 000 грн;
- BYD Song Plus – от 943 000 грн;
- Volkswagen Touareg – от 2 728 000 грн;
- Skoda Octavia – от 1 111 000 грн;
- Volkswagen ID.Unyx – от 988 000 грн;
- Audi Q8 – от 3 051 000 грн;
- Suzuki Vitara – от 954 000 грн.
Самые популярные электрокары с ценами в Украине:
- BYD Song Plus – от 943 000 грн;
- Volkswagen ID.Unyx – от 988 000 грн;
- Audi Q4 e-tron – 1 287 000 грн;
- Zeekr 001 – 1 546 000 грн;
- Zeekr 7X – 1 394 000 грн.
Как уже рассказывал OBOZ.UA, самая необычная модель Renault поступила в продажу и вызвала ажиотаж на рынке.