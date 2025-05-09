За новым вариантом бюджетника Renault выстроилась очередь. Фото

Новый бюджетник Renault 5 E-Tech всем понравился и вызвал настоящий ажиотаж на рынке. А теперь и его новый экстремальный вариант создал огромную очередь покупателей. Автомобиль привлек много внимания.

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Подробности стали известны Carscoops. В линейке появилась мощнейшая модель с удивительными характеристиками. При этом цена Renault R5 Turbo 3E составляет 180 000 долларов. И речь идет только о стартовом прайсе. Дополнительное оснащение и различные опции (включая кастомизацию) сделают машину еще дороже.

Ожидается, что новинку начнут доставлять покупателям в 2027 году ограниченным тиражом в 1980 экземпляров. И за первую неделю собрали 850 заказов. Покупатели внесли за каждый по $50 000 депозита, который нельзя вернуть.

Новый Renault 5 EV значительно улучшили с помощью более высоких показателей. Электрокар Renault 5 Turbo 3E – экстремальная модификация мощностью 540 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды. Запас хода равен 400 км.

Внешне мощный электрокар Renault отсылает к спортивному хэтчбеку 80-х годов, но выглядит еще агрессивнее. Стандартный Renault 5 2025 года отправился на рынок по цене от 24 000 евро. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.

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