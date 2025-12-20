Цены на недорогую модель Honda продолжают удивлять: что происходит

Новая Honda Prelude 2026 года на рынке присоединилась к недорогим представителям спортивного сегмента. Но ситуация с ценами продолжает удивлять – это происходит из-за дилеров.

В Carscoops обнаружили новый рекорд – цена Honda Prelude почти достигла 69 000 долларов. Такой прайс установил дилер в штате Вирджиния, США. Таким образом стоимость машины сравнялась с BMW M2 и Porsche 718.

В СМИ ранее появлялась информация о шокированных покупателях, для которых цена Honda Prelude оказалась слишком высокой. В США некоторые из них уже заплатили почти 60 000 долларов. В отдельных случаях прайсы доходят до $64 000. При этом официальная максимальная цена Honda Prelude 2026 с полным оснащением – около 51 000 долларов.

Отмечалось, что в среднем модель Honda Prelude дилеры продают на $10 000 дороже в сравнении с заводской ценой (которая стартует с $42 000). Если хорошо поискать, официальную цену от производителя тоже можно получить, хотя это требует дополнительных усилий.

Американские дилеры практикуют наценки, большую часть которых оправдывают "рыночными корректировками". Это расплывчатая формулировка, которая отражает дополнительную прибыль продавца.

