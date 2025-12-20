Toyota сделала свою доступную модель намного практичнее. Фото

Бюджетная модель Toyota Corolla претерпела модернизацию для 2026 года и получила новый дизайн. Теперь у автомобиля появилась самая практичная модификация с увеличенным кузовом.

Подробности стали известны Carscoops. Сперва состоялась премьера стандартной машины. Это долгожданное обновление и первый масштабный рестайлинг Toyota Corolla актуального поколения. Он же и последний. Спереди появились фирменные фары С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, новом кроссовере Toyota RAV4 и электрокарах линейки bZ.

Сзади изменений меньше. Между фонарями добавили новую декоративную полоску. Разумеется, заменили колесные диски. Все это теперь есть и у новой Toyota Corolla L.

Также модель Toyota Corolla L 2026 получила удлиненную на 50 мм колесную базу, которая теперь равна 2750 мм. Это вариант для Китая, где даже в недорогих машинах важен "престиж" просторного салона на заднем диване.

Известно, что в компании уже работают над моделью следующего поколения. Автомобиль получит более аэродинамичный дизайн. На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети.

