Новая модель Ford удивила ценой и характеристиками. Фото

Новый внедорожник Ford Bronco 2026 года отправился в продажу как недорогая модель возрожденной линейки с легендарным именем. Автомобиль вышел на рынок с низкой ценой и достойными характеристиками.

Видео дня

Подробности стали известны CarNewsChina. Производитель уже полностью рассекретил новый Ford Bronco New Energy 2026 модельного года. На самом деле это кроссовер с несущим кузовом, хотя выглядит как настоящий рамный внедорожник.

Этому способствует фирменный дизайн, который выполнен в стиле других моделей Bronco: прямой силуэт, крупные колеса, круглые фары и прочие геометрические элементы.

Однако внутри этот автомобиль совсем другой. Подготовили две модификации. Гибрид Ford Bronco 2026 модельного года предложит 410 л.с. и 220 км электрического запаса хода. Электрокар Ford Bronco EV будет выдавать 440 л.с., а запас хода согласно оптимистичной китайской сертификации составит амбициозные 650 км.

Именно для Китая в первую очередь подготовили эту модель. Цена Ford Bronco 2026 года – от 32 000 долларов за базовое исполнение.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый бюджетный кроссовер Suzuki.