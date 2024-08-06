Ferrari остановит производство своей самой дешевой модели. Фото

Элегантное купе Ferrari Roma, которое является самой дешевой моделью итальянской компании, снимут с производства. Эта новость оказалась неожиданной. Также компания откажется от еще двух автомобилей.

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Детали стали известны Motor1. Основной причиной прекращения производства Ferrari Roma (с ценой от 200 000 евро) называют окончание жизненного цикла модели. Трудно предположить, что в момент дебюта автомобиля итальянская компания задумывала срок существования этой машины в линейке на протяжении лишь 4-5 лет.

По всей видимости, дело в неутешительных продажах Roma. С этой моделью производитель отошел от привычного "кричащего" спортивного стиля в сторону более комфортных GT. Но, похоже, против Aston Martin и Bentley итальянское купе выступило не слишком убедительно.

Тем временем кабриолет Ferrari Roma Spider еще продержится на сборочной линии какое-то время, эту модификацию вывели на рынок не так давно. О преемнике модели информации пока нет. Возможно, в компании решат воздержаться от экспериментов.

Другой автомобиль, который больше не будет представлен в модельной линейке, – 812 GTS. На смену уже пришла новая Ferrari 12Cilindri. Также остановится производство гибридного суперкара Ferrari SF90 Stradale. Его преемника активно тестируют на дорогах и постепенно готовят к премьере.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал новый семейный кроссовер Kia.