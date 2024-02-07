Toyota прекратит продажи недорогой модели, которая нравится покупателям. Фото

Недорогая спортивная модель Toyota GR86 понравилась покупателям. Но японская компания прекратит продажи этой машины. Даже несмотря на то, что она пользуется спросом. То же самое со своей родственной моделью сделает Subaru.

Детали сообщает Motor1. В Европе по итогам 2023 года был куплен 4041 автомобиль модели Toyota GR86. Это даже больше, чем популярная во всем мире Toyota Prius. Гибрид разошелся тиражом в 2755 машин.

Отставание существенное. Но такие результаты связывают с несколькими причинами. Во-первых, в Европе новая Toyota Prius продавалась не полный год. Во-вторых, японская компания объявила, что с 2025 года GR86 не будет продаваться в Европе. Это могло подстегнуть спрос на модель.

Купе Subaru BRZ – почти идентичный автомобиль. И его продажи на европейском рынке также остановят. Причина – новые правила безопасности для автомобилей, которые присутствуют на европейском рынке.

Это массив правил и строгих требований, и чтобы им соответствовать, Toyota и Subaru пришлось бы потратить огромные деньги на перепроектирование машин, сделав их дороже. BRZ уйдет с рынка после 2024 года, а GR86 могут продолжить распродавать в 2025 году.

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