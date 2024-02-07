Самый дешевый кроссовер Ford 2024 года показали на официальных фото

Компактный кроссовер Ford Puma – самым дешевый автомобиль в сегменте от американского бренда. Обновленную модель уже показали на официальных фото для 2024 модельного года.

Об этом стало известно благодаря информации на сайте Ford. После отмены маленького хэтчбека Ford Fiesta компактный кроссовер Puma 2024 станет самым дешевым автомобилем компании на европейском рынке. В продажу готовятся вывести модернизированную модель.

Автомобиль получил совсем немного переработанную переднюю часть с новыми фарами и бампером. На корме изменений произошло еще меньше. В целом рестайлинг получился очень осторожным.

Производитель изменил компоновку передней панели в салоне Ford Puma 2024 года. Там появился новый цифровой щиток приборов и увеличенный до 12 дюймов монитор информационно-развлекательного комплекса.

Ожидается появление полностью электрической модификации. Новый Ford Puma EV получит силовую установку мощностью 134 л.с. и возможность восполнить около 80 км запаса хода за 10 минут благодаря 100-киловаттной зарядке. Бензиновый кроссовер Puma предложат с двигателями на 125, 155, и 170 л.с.

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