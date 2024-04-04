Самый дешевый кроссовер Toyota 2024 года показали на новых фото

Новый кроссовер Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 года ранее представили официально и показали на фото. Бюджетная модель японской компании удивила своей низкой ценой. Дизайн же получился эффектный и современный.

Бюджетный кроссовер Urban Cruiser Taisor 2024 года – самая дешевая модель Toyota в сегменте. Машину с яркой внешностью на свежих фото показали на сайте Carscoops.

Это новый бюджетный кроссовер японского бренда. Автомобиль компактный и очень дешевый – с ценой от 9500 долларов. Дизайн современный. Крупная решетка, многоуровневая передняя светотехника, контрастная окраска кузова, перетекающие плоскости – выглядит эффектно.

Новая Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 является фактически клоном бюджетного кроссовера Suzuki Fronx. Модель Toyota отличается деталями наподобие бамперов, а купеобразный динамичный силуэт остался.

В линейке есть 1,2-литровый 90-сильный бензиновый двигатель и 1,0-литровый 100-сильный турбомотор. Также в дальнейшем может появиться 1,5-литровый агрегат на 105 л.с., который будет доступен с 48-вольтной гибридной установкой.

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