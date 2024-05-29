Toyota показала еще один вариант самой дешевой модели LC. Фото и цена

Новый внедорожник Toyota 250 является самой дешевой моделью знаменитой линейки LC. А теперь производитель показал еще один вариант этой машины – новый Toyota Prado 2024 года.

Автомобиль рассекретили на сайте компании. Интересно, что модель на глобальном рынке получила имя Toyota Land Cruiser 250. А внедорожник Toyota Prado 5 поколения предназначен для Австралии.

В целом у модели интересный дизайн. Внедорожник Toyota совсем не похож на прошлое поколение Prado. Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов и почти полностью повторяет модель с индексом 250.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели Toyota LC 300.

Внедорожник попадет на австралийский рынок с 2,8-литровым дизелем мощностью 204 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Цена Toyota Prado 2024 года – от 48 200 долларов.

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