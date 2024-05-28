Покупатели разочарованы новой Toyota Camry, которая порадовала низкой ценой

Новая Toyota Camry 2024 модельного года ранее была представлена официально как недорогой автомобиль бизнес-класса. Однако некоторые потенциальные покупатели остались недовольны машиной, даже несмотря на привлекательную цену.

Фанаты японской модели в США зарегистрировали петицию, в которой требуют вернуть в линейку модификацию с 3,5-литровым двигателем V6. Сегодня покупатели могут рассчитывать максимум на четырехцилиндровый блок объемом 2,5 л в составе гибридной силовой установки.

Долгое время V6 находился на вершине модельной линейки. В том числе в предыдущем поколении – Toyota Camry XV70. Однако новая Camry XV80 лишилась такого агрегата.

Модель стала еще ближе к покупателям – стартовало производство. Значит, первые владельцы скоро начнут получать свои машины. Конвейер стартовал на американском заводе Toyota в штате Кентукки. В США за новую модель будут просить минимум 29 495 долларов. Это все равно довольно привлекательно, но примерно на две тысячи больше, чем стоила Toyota Camry XV70.

Но еще раньше объявили цену Toyota Camry XV80 для Китайского рынка – 23 900 долларов. Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснащения.

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