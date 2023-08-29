Toyota показала быструю недорогую модель по цене Camry. Фото и подробности

Спортивный хэтчбек Toyota GR Corolla – быстрая недорогая модель, которая выступает в сегменте мощных и динамичных компактных автомобилей. Модель обновили и показали на официальных фото.

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О новинке сообщили на Carscoops. Обновление затронуло передний бампер – в нем появились более эффективные модернизированные воздухозаборники. Это позволило улучшить управляемость.

За технические изменения отвечают усовершенствованные крепления деталей шасси и подвески. В компании это сделали для того, чтобы стабилизировать устойчивость на дороге во время езды. Из внешних обновлений – появился голубой оттенок кузова Cyan Metallic.

Спортивный хэтчбек Toyota GR Corolla 2024 модельного года оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 300 л.с. (370 Нм крутящего момента). Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП в составе полноприводной трансмиссии.

Пока новинку заявили в спецификации для домашнего японского рынка. Таких машин в 2024 году произведут 550 экземпляров. Из них лишь 50 будут выкрашены в цвет Cyan Metallic.

Цена GR Corolla 2024 года – от 35 859 долларов. Это сравнимо с Toyota Camry, которая не позиционируется как мощная спортивная модель.

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