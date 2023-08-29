Новую доступную Skoda для большой семьи показали изнутри. Фото

Новое поколение Skoda Superb 2024 модельного года показали изнутри на официальном фото до премьеры. Производитель продемонстрировал современный салон модели, которая традиционно позиционируется как доступный семейный автомобиль.

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Машину показали на официальном сайте автопроизводителя. Салон Skoda Superb 2024 модельного года выглядит очень современно, хотя и уходящую модель нельзя назвать устаревшей.

В центре передней панели появился крупный монитор информационно-развлекательной системы, а перед водителем установлен 10-дюймовый цифровой щиток приборов. Изменились материалы отделки и цвета оформления.

Внимание привлекают три шайбы в нижней части. Они отвечают за регулировку громкости аудиосистемы и работу климатической установки. Информация отображается на компактных 1,25-дюймовых цифровых дисплеях.

Новая Skoda Superb получится крупным автомобилем. Длина кузова равна 4912 мм при колесной базе 2841 мм, ширина – 1849 мм, высота – 1481 мм.

Покупателям предложат плагин-гибрид Superb, который сможет преодолевать 100 км пути исключительно на электротяге. Также будут доступны стандартные варианты: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (150 л. с.), 2,0 л (265 л. с.) и дизельный 2,0 л (150 и 193 л.с.).

Официальная премьера новой Skoda Superb ожидается осенью 2023 года. Тогда производитель полностью рассекретит дизайн новинки и расскажет все детали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новом недорогом электромобиле Mini, который показали на официальных фото.