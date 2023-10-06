Toyota отправит в продажу недорогой премиальный кроссовер на выгодных условиях. Фото

Новый кроссовер Toyota Crown Sport 2024 модельного года показали на фото в рыночной спецификации. Недорогой автомобиль, который позиционируют как премиальный, отправится в продажу в ближайшее время на очень выгодных условиях.

Детали стали известны Motor1. Новый Toyota Crown Sport присоединяется к обновленной премиальной линейке. Кроссовер достигает 4,7 м в длину при колесной базе около 2,8 м.

Дизайн модели выполнили в новом, сложном корпоративном стиле с изогнутыми фарами, насыщенной пластикой линий и поверхностей и необычными задними фонарями. Колеса – диаметром 21 дюйм.

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Большой кроссовер Toyota Crown Sport 2024 оснащен гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Позже в линейке появится подзаряжаемый плагин-гибрид с увеличенной батареей.

Цена Crown Sport – от 39 600 долларов. При этом покупателям в качестве альтернативы будет доступна долгосрочная аренда стоимостью 447 долларов в месяц. Сперва продажи стартуют на домашнем японском рынке.

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