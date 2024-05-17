Toyota объявила о производстве недорогого внедорожника, которому не нужен бензин

Новый внедорожник Toyota Hilux Revo BEV – недорогой пикап, которому совсем не нужен бензин. Автомобиль пока не дебютировал на рынке, но компания уже подтвердила производство нового электромобиля.

Скоро Toyota Hilux BEV Revo отправится на дороги. Детали сообщает Motor1. Японский производитель отправит первую партию электромобилей в Таиланд для тестовых испытаний. Там машины будут трудиться в сфере общественного транспорта в популярном местном формате сонгтео.

Тесты решили провести в рамках подготовки автомобиля к серийному производству, которое подтвердили на 2025 год. Такой пикап может появиться и на европейском рынке. От Hilux с ДВС электропикап отличается внешне. Спереди, кроме фар, дизайн полностью новый. Здесь другой бампер и форма воздухозаборников.

Также на кузове есть крупный зарядный лючок. Он установлен перед дверью с левой стороны. В рамках адаптации к формату сонгтео новая Toyota Hilux Revo BEV получит доработанный багажник, который превратят в пассажирскую кабину.

Цена пока неизвестна. Однако электрический пикап Toyota Hilux BEV не будет дорогой модной машиной – таких сейчас все больше в сегменте новых внедорожников.

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