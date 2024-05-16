Mitsubishi готовит недорогой внедорожник необычного формата: что известно

Новый внедорожник Mitsubishi будет недорогой моделью, которую выполнят в необычном формате. Минивэн повышенной проходимости – редкий сегодня вид. Компания готовит подобную модель и уже сообщила о своих планах.

По информации Motor1, американское представительство японского бренда на конференции с дилерами в США объявило о двух новых автомобилях для сегмента "крепких" машин. Судя по всему, речь о брутальных внедорожниках.

Согласно инсайдерским данным, один из этих автомобилей – серийный вариант концепта Mitsubishi D:X, который показали в 2023 году. Ожидалось, что в производство отправят наследника знаменитой модели Mitsubishi Delica.

Внедорожник Mitsubishi D:X – машина с брутальным дизайном и кузовом простой геометричной формы. Передние фары и задние фонари выполнены в Т-образном стиле. На крыше виден дополнительный багажный бокс.

Силовая установка – гибридная. Mitsubishi D:X можно подзаряжать от внешней сети, то есть это плагин-гибрид. На выставке показали предварительный концепт, который демонстрирует направление для серийной модели. Технические детали коммерческого варианта пока не раскрывают.

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