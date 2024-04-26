Toyota готовит семейный кроссовер следующего поколения дешевле конкурентов

Toyota готовит новый крупный электрокар с семиместным салоном. Стало известно, что производить новику будут в США. Семейный кроссовер по размерам будет сравним со своими соперниками, но окажется дешевле Tesla Model X, которая станет основным конкурентом.

Первые подробности рассказали в Carscoops. Toyota инвестирует в производство 1,4 миллиарда долларов. В эту сумму входит модернизация предприятия в штате Индиана и завершение линии сборки батарей в США.

На данный момент завод в штате Индиана занят производством моделей Toyota Sienna, Highlander, Grand Highlander, а также Lexus TX. Однако конкретных деталей о новой модели пока не так много.

Известно только, что семиместный салон обеспечит очень практичное пространство внутри машины. Возможно, новый автомобиль будет похож на концепт Toyota bZ5X 2021 года. Фактически, новинка станет электрической альтернативой Toyota Highlander с длиной кузова около 5 м. В основе используют платформу e-TNGA.

Технических подробностей на данный момент нет. В линейке ожидаются варианты с одним и двумя электромоторами с приводом на два или все четыре колеса. Запас хода, в зависимости от модификации, может составить 400-500 км. У большого электромобиля Toyota bZ5X может появиться премиальный вариант под брендом Lexus.

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