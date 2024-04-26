Renault показала ажиотажный бюджетник в новой модификации. Фото

Новый электрокар Renault 5 E-Tech electric – бюджетная модель нового поколения, которую представили совсем недавно. Машина уже вызвала ажиотаж на рынке, а теперь производитель показал хэтчбек в новой модификации.

Об этом сообщает Carscoops. Новый Renault 5 E-Tech Roland Garros готовят к премьере на Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros в мае 2024 года. Это особая модификация модели, которая будет доступна к покупке в цветах Pearl White (белый), Midnight Blue (синий), Starry Black (черный) и Matt Slate Grey (серый).

В салоне Renault 5 E-Tech Roland Garros подготовили специальную отделку Satin Black, а снаружи стилистический пакет дополняют новые 18-дюймовые колесные диски.

В целом дизайн модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль. Новый электрокар Renault сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год.

Новая бюджетная модель получила несколько силовых установок мощностью 95, 122 и 150 сил. Ориентировочный запас хода – 400 км от батарейного блока емкостью 52 кВтч. Позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом на 300 км. Цена Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро.

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