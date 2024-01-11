Каким будет новый бюджетник Volkswagen: раскрыты детали дешевого авто

Новый бюджетник Volkswagen ID.1 уже находится в разработке. Немецкий автопроизводитель готовится представить по-настоящему доступный автомобиль электрического сегмента на фоне ужесточающейся конкуренции.

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Европейские производители один за другим анонсируют дешевые электрокары. Да и китайские компании грозятся вывести на рынок подобные модели. По информации Autocar, Volkswagen готовит свой ответ.

В компании раскрыли первые детали дешевого авто. Новый VW ID.1 придет на смену Volkswagen Up. То есть машина получится компактным хэтчбеком.

И, как нетрудно догадаться по названию, новинка присоединится к линейке ID и займет в ней базовое место. В компании считают, что автомобиль привлечет молодых покупателей.

Этому будет способствовать и цена до 20 000 евро. По причине дешевизны отделку и оснащение придется упростить – автопилота и самых современных технологий машина не получит. Дебют запланировали на 2027 год.

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