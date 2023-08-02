Toyota готовит доступные модели в стиле Land Cruiser: фото и детали

В ходе премьеры нового Toyota Land Cruiser 250 компания показала доступные модели в стиле старших внедорожников. Они присоединятся к линейке и будут дешевле, чем новый SUV.

Видео дня

Об этом сообщает Carscoops. На презентации автопроизводитель заинтриговал двумя автомобилями. Их показали, но не полностью. На фото можно наблюдать затемненные силуэты.

Тем не менее, изображения кажутся довольно информативными. Первая машина – компактный внедорожник квадратного дизайна. Он напоминает ранние модели Land Cruiser из 60-х и 70-х годов прошлого столетия.

Второй автомобиль крупнее. Это длинный и довольно приземистый SUV. Кажется, машина ориентирована на комфорт и вместительность. Возможно, это большой семейный кроссовер. Но его тоже наверняка выполнят в грубоватом стиле с отсылками к знаменитым внедорожникам.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о самых востребованных внедорожниках в Украине. Их отличают доступность и практичность.