Самые популярные доступные внедорожники в Украине: топ-10 авто

Эксперты определили топ-10 самых популярных б/у внедорожников в Украине. Пикапы являются самыми доступными из них благодаря своей конструкции и упрощенной отделке.

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Украинцы проявляют к пикапам умеренный интерес. Конечно, как и во всем мире, наибольшим спросом у нас пользуются кроссоверы. Однако б/у пикапов с пробегом за шесть месяцев 2023 года в Украине все же было куплено тысячи. О самых популярных моделях сообщает AUTO.RIA.

Самые популярные доступные пикапы в Украине:

Mitsubishi L200 (471 шт.); Toyota Hilux (245 шт.); Nissan Navara (180 шт.); Ford F-150 (180 шт.); Volkswagen Amarok (169 шт.); RAM 1500 (134 шт.); Toyota Tundra (92 шт.); Ford Ranger (87 шт.); Toyota Tacoma (24 шт.); Chevrolet Colorado (15 шт.).

Пикапы в Украине покупают фермеры, предприниматели, службы доставки грузов. Это довольно востребованный транспорт как в коммерческом секторе, так и среди частных покупателей.

По информации специалистов, средние цены на наиболее востребованные модели сегмента колеблются в диапазоне от 15 до 43 тысяч долларов.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о самых популярных брендах автомобилей, которые предпочитают украинцы.