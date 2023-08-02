Самые популярные доступные внедорожники в Украине: топ-10 авто
Эксперты определили топ-10 самых популярных б/у внедорожников в Украине. Пикапы являются самыми доступными из них благодаря своей конструкции и упрощенной отделке.
Украинцы проявляют к пикапам умеренный интерес. Конечно, как и во всем мире, наибольшим спросом у нас пользуются кроссоверы. Однако б/у пикапов с пробегом за шесть месяцев 2023 года в Украине все же было куплено тысячи. О самых популярных моделях сообщает AUTO.RIA.
Самые популярные доступные пикапы в Украине:
- Mitsubishi L200 (471 шт.);
- Toyota Hilux (245 шт.);
- Nissan Navara (180 шт.);
- Ford F-150 (180 шт.);
- Volkswagen Amarok (169 шт.);
- RAM 1500 (134 шт.);
- Toyota Tundra (92 шт.);
- Ford Ranger (87 шт.);
- Toyota Tacoma (24 шт.);
- Chevrolet Colorado (15 шт.).
Пикапы в Украине покупают фермеры, предприниматели, службы доставки грузов. Это довольно востребованный транспорт как в коммерческом секторе, так и среди частных покупателей.
По информации специалистов, средние цены на наиболее востребованные модели сегмента колеблются в диапазоне от 15 до 43 тысяч долларов.
Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о самых популярных брендах автомобилей, которые предпочитают украинцы.