Удешевленная Toyota Land Cruiser представлена официально. Фото

Toyota Prado – удешевленный вариант Land Cruiser для тех, кому немного не хватает денег на полноразмерный внедорожник. Производитель показал модель нового поколения на фото и рассекретил все детали.

Видео дня

В новом поколении японский внедорожник лишился имени Prado и теперь называется Toyota Land Cruiser 250. То есть, на 50 меньше, чем флагманский внедорожник LC 300. Информацию об автомобиле раскрыли на официальном сайте производителя.

Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели 300.

Силовых установок предложат две. Дизельный турбомотор объемом 2,8 л и бензиновый 2,4 л (в составе гибрида мощностью 326 л.с.). Двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод всегда полный. Продажи стартуют в начале 2024 года.

OBOZREVATEL ранее сообщал о китайском внедорожнике, который выполнили в стиле Toyota и Land Rover.