Toyota готовит бюджетный внедорожник: каким он может быть. Фото

Новый бюджетный внедорожник Toyota присоединится к линейке Land Cruiser и окажется намного дешевле Toyota Prado. Автомобиль готовят к премьере, но держат в секрете. В сети показали, каким он может быть.

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Недорогую Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года сделают похожей по размерам с кроссовером Toyota RAV4. Однако дизайн будет совсем другим – в брутальной стилистике и с отсылками к ретро-элементам. На канале TALK WHEELS показали, как может выглядеть модель.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ранее предполагалось, что недорогой внедорожник назовут Land Hopper (это название недавно запатентовали). Но в итоге это имя досталось электрическому самокату.

Инсайдеры сообщали, что новый автомобиль получит бензиновый двигатель мощностью 163 л.с.. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – около 23 000 долларов, но это пока предварительная цифра.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

Ранее OBOZ.UA уже показывал недорогой кроссовер VW, который скоро снимут с производства.