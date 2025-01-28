Недорогой кроссовер VW оказался популярнее своих соперников. Фото

Недорогой кроссовер Volkswagen T-Roc представлен на рынке не только как практичная модель. В линейке также есть кабриолет, который оказался популярнее своих соперников.

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По информации Motor1, VW T-Roc Cabriolet на базе хэтчбека Golf действительно обошел многих среди своих конкурентов. Но сразу стоит отметить, что сегмент недорогих кабриолетов почти незаметен на фоне статистики всего рынка.

Так, европейские продажи Volkswagen T-Roc Cabriolet 2024 года составили 10 691 автомобиль. Это больше, чем у BMW 4 Series (7251), Mazda MX-5 (6455) и BMW Z4 (5499). Однако обойти Mini с его 11 895 кабриолетов не удалось.

Уже стало известно, что кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet снимут с производства навсегда – преемника автомобиль не получит, когда дебютирует второе поколение модели. Интересно, что это единственный кабриолет VW в современной линейке.

Фактически, Volkswagen T-Roc Cabriolet заменил собой кабриолет VW Golf. Производство остановят в 2027 году.

Автомобиль дебютировал в 2019 году и, можно сказать, что продержался на рынке довольно долго. В компании рассчитывали предложить покупателям необычную модель, но авто с фиксированной крышей оказалось намного популярнее.

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