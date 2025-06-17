Топовый вариант недорогого кроссовера Skoda показали на новых фото

Новый кроссовер Skoda Elroq RS 2026 года стал топовым вариантом в линейке недорогого электрокара из Чехии. Базовую модель уже отправили в продажу, а теперь в подробностях показали на фото самую мощную модификацию.

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OBOZ.UA напоминает, что новую Skoda Elroq RS 2026 модельного года недавно показали на первых тизерных изображениях. Теперь производитель рассекретил электрокроссовер на официальных фото.

Это топовый вариант в линейке модели Skoda Elroq. Автомобиль получил спортивные настройки шасси, другой дизайн и мощность силовой установки 340 сил.

Новый электромобиль Skoda Elroq ранее получил несколько вариантов базовой версии: мощностью 170, 204 и 286 л.с. Запас хода – до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км.

Новый электрический кроссовер Skoda Enyaq соответствует экологическому будущему моделей чешского бренда с использованием переработанных материалов. Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.

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