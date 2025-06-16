Недорогой кроссовер Subaru дешевле "Дастера" показали на новых фото

Недорогой кроссовер Subaru Rex 2025 года стал намного экономичнее и современнее в новой модификации. При этом бюджетная модель Subaru осталась дешевле кроссовера "Рено Дастер". Автомобиль показали на новых фото.

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Новый Subaru Rex 2025 года улучшили с помощью экономичной гибридной силовой установки. Бюджетник построен на базе Toyota Raize. Кроссовер Subaru Rex Hybrid показывает Carscoops.

Эта версия получила гибридную силовую установку Toyota Raize с 80-сильным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 105 л.с. Комбинированный расход топлива Subaru Rex Hybrid составляет 3,5 л/100 км.

Цена Subaru Rex гибрид – от 14 000 долларов. Интересно, что этот автомобиль известен под разными именами. Первоначально бюджетный кроссовер появился как Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Затем – Perodua Ativa (для рынка Малайзии).

Дело в том, что в автомобильном мире распространен ребеджинг (или бейдж-инжиниринг). Фактически, замена логотипа на автомобиле, чтобы продавать его под другим именем. Таким образом несколько компаний под своим именем могут выводить в продажу одну и ту же машину. Практика, на самом деле, очень распространенная и совсем не новая.

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