Топовый вариант недорогого электрокара Hyundai показали на новых фото

Известный недорогой электрокар Hyundai Ioniq 6 уже отправился в продажу после модернизации с новым дизайном. Но самое интересное производитель подготовил для водителей-энтузиастов. Топовый вариант стильной модели уже рассекретили и показали на новых фото.

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Модель Hyundai Ioniq 6 N официально показали в самом крутом исполнении с очень мощной силовой установкой. OBOZ.UA напоминает, что об этой машине было известно заранее. Как и о ее выдающихся характеристиках.

Внешность спортивной модификации претерпела изменения в сравнении со стандартным седаном. Появились другие бамперы, большое антикрыло сзади и новые колесные диски эффектного дизайна.

Не обошлось без расширенной палитры окраски кузова и набора специальных аксессуаров. Изменения произошли также и в интерьере с новыми отделочными материалами и спортивными креслами.

Техническая часть стандартной модели Hyundai после модернизации осталась на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил. А модель Hyundai Ioniq 6 N получилась совсем другой – силовая установка мощностью 641 л.с. позволяет набирать 100 км/ч за 3,2 с. Запас хода составляет 475 км.

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