Этот бюджетник ждали все: каким будет новый Chevrolet Bolt. Фото

Новый бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 2026 модельного года ждут все. Это потенциальный бестселлер в сегменте доступных EV. Уже примерно известно, каким будет этот автомобиль, компания почти завершила разработку.

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У нового Chevrolet Bolt 3 поколения будет современный дизайн и привлекательная цена. Но внешность дешевой модели пока скрывают. Тем временем на канале TALKWHEELS показали свой вариант дизайна автомобиля.

Это небольшой хэтчбек, но уже известно, что линейка моделей Chevrolet Bolt будет представлена несколькими разными автомобилями. В том числе кроссовером.

Доступный электромобиль Chevrolet оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому удастся удешевить электрокар. Также покупатели в дальнейшем получат еще один вариант Chevrolet Bolt 3 поколения. Эта машина, как ожидается, будет еще дешевле.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

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