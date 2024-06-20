Топовый кроссовер на базе популярного недорогого VW показали в деталях

Компания SEAT подготовила модернизированный кроссовер Cupra Formentor 2025 модельного года под имиджевым брендом. В основе автомобиля – недорогой популярный кроссовер VW Tiguan. Но Formentor – топовая модель.

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Новинку показали в сети в деталях на канале Autogefühl. В целом кузов остался без изменений. Кроссовер Cupra Formentor 2024 года сохранил купеобразный силуэт и обтекаемые линии, которые добавляют визуальной динамичности.

Основные изменения сосредоточили в передней части. Здесь появились новые фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней, новая решетка и воздухозаборники в измененном бампере.

Задний бампер также заменили, обновили графику фонарей. Появились новые колесные диски и свежая палитра цветов кузова. В салоне изменилась отделка, появилось новое оснащение и актуальная модификация мультимедийной системы.

Моторы Cupra Formentor 2024 сохранили разнообразие. Модель предлагают с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой. Покупателям доступен диапазон 150-333 л.с. в зависимости от выбранной модификации.

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