Каким будет самый дешевый Toyota Land Cruiser: в сети показали дизайн

Новая модель Toyota Land Cruiser 250, которая стала преемником Prado, показала свежий стиль для внедорожников японской компании. С похожей внешностью готовят самую дешевую модель линейки Land Cruiser.

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Toyota Land Cruiser FJ – предварительное название модели. Второй вариант – Toyota Land Hopper, хотя недавно оказалось, что это имя получил электрический самокат. Долгожданную машину показали в сети. Возможный дизайн продемонстрировали на канале TALK WHEELS.

Ожидается, что японская компания представит автомобиль в конце 2024 года. А в качестве основы используют бюджетный пикап Hilux Champ. Он стоит от 13 000 долларов. Новая Toyota Land Cruiser FJ может стоить чуть более 20 000 долларов.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль получит бензиновые двигатели внутреннего сгорания классической конструкции. Однако гибридные варианты исключать не стоит.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про другой бюджетный внедорожник из Японии.