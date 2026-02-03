Топовую модификацию знаменитой модели VW показали в деталях

Знаменитая недорогая модель VW Golf – практичный качественный автомобиль. Но в линейке этого автомобиля всегда было место для огромного количества особых модификаций. Топовый вариант модели показали в деталях.

Машина не так давно претерпела модернизацию и получила мощный топовый вариант. Про новый Volkswagen Golf GTI Edition 50 рассказывает Autogefühl.

Это топовый вариант VW Golf GTI. Автомобиль отмечает 50-летие модели Volkswagen Golf. С 320-сильным двигателем спортивный хэтчбек почти достиг мощности полноприводного Golf R.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Максимальная скорость Volkswagen Golf GTI Edition 50 ограничена отметкой 270 км/ч.

Появились новые колесные диски и особые декоративные элементы. Производитель подготовил Volkswagen Golf GTI Edition 50 для энтузиастов. В будущем у этой машины наверняка появится коллекционный статус.

