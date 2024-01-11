Лучшие недорогие б/у электрокары в Украине: плюсы и минусы

Электрические модели набирают популярность, значит, на вторичном рынке все больше б/у электрокаров на разный бюджет. Эти доступные электрокары из списка являются лучшими, но у каждого есть свои плюсы и минусы.

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OBOZ.UA рассказывает о лучших электромобилях с пробегом, которые постоянно интересуют украинских покупателей. Обратим внимание на самые доступные предложения, которые есть на рынке.

Лучшие недорогие б/у электромобили:

Tesla Model 3; Nissan Leaf; Hyundai Ioniq Electric; Kia e-Niro; Fiat 500e.

Tesla Model 3

Первое место. Чем хороша машина? Практичностью, большим запасом хода и мощным мотором. Но среди минусов – низкое качество сборки. Кроме того, самые дешевые экземпляры – те, что побывали в ДТП где-нибудь в США. Продавцы часто скрывают эту информацию, поэтому будьте внимательны.

Nissan Leaf

Это самое доступное предложение в понимании традиционного автомобиля среди электрокаров. Багажник, пятиместный салон – здесь есть все необходимое. Но низкая цена – это слабый запас хода. Модели первого поколения едва выдают 90 км между зарядками.

Hyundai Ioniq Electric

В эффективности модель может и проиграет конкурентам, но дешевизна в сочетании с хорошим оснащением делает свое дело. Даже странно, что модель не так популярна. То же касается и Kia e-Niro.

Fiat 500e

Не самый дешевый, но и далеко не дорогой. Автомобиль очень удобен в городе из-за компактных размеров, при этом интерьер у него вполне практичный.

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