Так выглядит автомобиль дешевле б/у Lanos: его хотят продавать миллионами

Бюджетный электромобиль Chery QQ претерпел обновление и получил новые модификации. Дешевый китайский автомобиль получил удивительно низкую цену – он дешевле, чем б/у Lanos.

О новинке сообщили на сайте ITHome. Несмотря на сегмент экстремально дешевых электромобилей, Chery QQ продается приблизительно в пять раз хуже ближайшего конкурента Wuling HongGuang Mini EV. Поэтому в компании решились на рестайлинг, который подстегнет продажи.

Доработали преимущественно переднюю часть. Электрический QQ остался узнаваемым, но получил новую декоративную панель между фарами и другой бампер.

Сзади бампер также заменили. Появились новые цвета кузова и другой дизайн колесных дисков. В салоне улучшили качество отделки. Но в случае китайских бюджетных машин на многое надеяться все равно не приходится.

Базовый электрокар Chery оснащают мотором мощностью 27 л.с. и батарейным блоком емкостью 9,4 кВтч с запасом хода до 120 км. Если выбрать батарею на 13,9 кВтч, пробег увеличится до 170 км.

Появился в линейке топовый вариант за 6900 долларов. Он получил увеличенную до 41 л.с. мощность и аккумулятор емкостью 17,4 кВтч. Запас хода равен 205 км. Но цена Chery QQ в самом дешевом базовом исполнении – от 4000 долларов.

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