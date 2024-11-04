Suzuki создала революционный кроссовер бюджетного сегмента. Фото

Первый электрокар японской компании Suzuki для Европы представили официально. Кроссовер бюджетного сегмента дебютирует на рынке в 2025 году. Недорогой компактный автомобиль можно назвать революционным для производителя.

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Об этом сообщили на сайте компании. Дизайн кроссовера Suzuki eVitara 2025 выполнили на основе концепта Suzuki EVX, с помощью которого автопроизводитель намекал на появление серийной модели. Хотя от прототипа производственный вариант все же отличается бамперами, светотехникой и декором.

Спереди – узкие фары с выраженной геометричной формой. Между ними – декоративная панель с логотипом компании. Электрокар нуждается в меньшем количестве охлаждения в сравнении с машинами с ДВС, поэтому в переднем бампере есть лишь небольшой воздухозаборник.

Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполняет две функции. Во-первых, защищает красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркивает брутальную, почти внедорожную стилистику.

Длина кузова равна 4275 мм, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1635 мм. В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 400-500 км.

Новый Suzuki eVitara оснастят одним или двумя электромоторами – мощность 144-175 и 184 л.с. соответственно. Во втором случае будет доступен полный привод. Цена Suzuki eVitara в базовом исполнении будет составлять 20-25 тысяч евро.

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