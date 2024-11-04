Долгожданный Lexus на базе недорогой модели Toyota показали до премьеры

Новая Toyota Camry 2024 года отправилась в продажу как недорогой седан бизнес-класса. А на базе предыдущей модели готовят долгожданную премьеру Lexus ES 2025 модельного года после модернизации.

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Дебют седана Lexus ES 2025 состоится совсем скоро. Но уже есть возможность ознакомиться с дизайном модели. В ходе рестайлинга дизайнеры сохранили узнаваемые черты, но обновили светотехнику и бамперы. Фото публикует Cocpespias.

Больше нового появится в салоне Lexus ES. Там установят увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса. Также появится крупный цифровой щиток приборов.

Новый Lexus ES на базе Toyota Camry XV80 появится чуть позже и фактически станет ее премиальным вариантом с улучшенным оснащением и более высоким позиционированием. Но до тех пор покупателям придется довольствоваться модернизированным вариантом актуальной модели.

Известно, что производитель запатентовал индексы ES350h, ES350e и ES500e. Вероятно, новый ES могут представить как гибрид, так и электрокар.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новый кроссовер Toyota RAV4.