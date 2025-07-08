Суперпопулярный бюджетник Renault показали в новом виде

Renault разработала своеобразную альтернативу бюджетной модели Logan в электрическом сегменте – новый Renault R5 E-Tech electric. Автомобиль оказался суперпопулярным сразу перед выходом на рынок. И его уже показали в новом виде.

Видео дня

Новый Renault 5 E-Tech EV 2025 года все еще является по-настоящему свежим автомобилем – далеко не все покупатели успели получить свои экземпляры после заказа. Однако на канале TALKWHEELS уже показали вариант рестайлинга модели. Хотя это скорее альтернативный взгляд на дизайн машины.

Внешность модели Renault R5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль. Новый электрокар сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год.

Цена Renault 5 E-Tech стартует с 24 000 евро. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000 евро.

Это на данный момент средняя модификация в линейке мощностью 120 л.с. с батарейным блоком емкостью 40 кВтч и запасом хода 312 км. Топовый вариант (150 сил и 410 км) оценили в 29 500 евро (25 500 евро с учетом бонуса).

Интересно, что позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом хода 300 км мощностью 95 сил. Это будет самый дешевый Renault 5 E-Tech.

OBOZ.UA уже рассказывал про очень дешевый кроссовер Kia.