Соперник Duster от Kia поразил своей низкой ценой. Фото

Компактный недорогой кроссовер Kia Seltos по размерам похож на Renault Duster и соперничает с ним в сегменте доступных автомобилей. Покупателям нравится эта модель благодаря приятной цене, но некоторые получают машину поразительно дешево.

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Подробности стали известны Carscoops. Недавно цена Kia Seltos 2025 года снизилась до 25 000 долларов. Однако стоит абстрагироваться от глобального прайса. Ведь эта модель в Китае стартует с $15 000.

Как всегда, на китайском рынке удается экономить за счет дешевой рабочей силы и упрощенных отделочных материалов. Вдобавок часть расходов на производство берут на себя совместные предприятия с китайскими компаниями, без которых начать производство в КНР невозможно.

Тем временем к премьере готовят Kia Seltos 2 поколения. Автомобиль готов почти полностью. Ожидается, что продажи начнутся в 2026 году. Дизайн еще скрывают, но важная информация уже известна. Машина получит более строгий дизайн с геометричными гранями, которые присущи новым моделям Kia. Это отличает новинку от предшественника.

Такой силуэт выбрали не только ради брутальной внешности, но и для обеспечения комфорта и максимальной практичности в салоне Kia Seltos. Судя по всему, кроссовер станет немного крупнее и просторнее, но сохранит доступность. В линейке предложат бензиновые двигатели и гибридный вариант.

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