Subaru отправит в продажу недорогой долгожданный кроссовер. Фото

Новый недорогой кроссовер Subaru Forester 6 поколения представили официально. Автомобиль принадлежит сегменту популярных моделей и соперничает с Toyota RAV4. Стали известны детали о выходе модели на рынок.

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Производитель сообщил, что европейские покупатели получат свои новые Subaru Forester 2024 года уже осенью. А в США модель уже продают. Американская цена Subaru Forester 6 – от 31 090 долларов. Европейский прайс окажется выше из-за гибридной силовой установки уже в базовом исполнении.

Премьера нового Subaru Forester 6 поколения состоялась в рамках автошоу в Лос-Анджелесе. Производство модели стартует в американском штате Индиана на заводе в Лафайете. Также модель продолжат производить в префектуре Гунма в Японии.

Автомобиль получил полностью новый дизайн. Спереди появилась крупная решетка, отделанная черным глянцевым пластиком. По бокам – фары необычной формы. Задние фонари соединили тонкой горизонтальной полосой.

В целом стиль можно назвать очень геометричным, с большим количеством прямых линий и острых углов. Также внимание привлекает большое количество элементов из темного неокрашенного пластика.

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