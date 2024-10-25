Hyundai показала улучшенный вариант своего недорогого кроссовера

Недорогой кроссовер Hyundai Kona 2 поколения отправился в продажу с современным дизайном и практичной электрической модификацией. Эту модель улучшили необычными аксессуарами.

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Детали стали известны Motor1. Новый Hyundai Kona Mauna Loa 2024 года получил подготовку к бездорожью. Это довольно необычно для электрокаров, однако автомобиль действительно адресован любителям активного отдыха.

В дизайне произошли изменения. Появились темные бамперы и специальное защитное покрытие на кузове, рейлинги на крыше, новые колесные диски и покрышки для бездорожья.

В салоне Hyundai Kona Mauna Loa предлагают аксессуары для удобного хранения мелкой поклажи. Техническая часть Hyundai Kona Electric не претерпела изменений. Электрическая силовая установка предложена с мощностью 218 сил и 454 км запаса хода.

Цена Hyundai Kona Mauna Loa – от 32 500 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, скоро в продажу отправится компактный, недорогой и очень практичный кроссовер Mitsubishi.