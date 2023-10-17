Subaru оригинально доработала свой недорогой электрокроссовер. Фото

Недорогой электрический кроссовер Subaru Solterra оригинально доработали и превратили в спортивный автомобиль. Новинка от подразделения STI может выйти на рынок в следующем году.

О машине стало известно BestCarWeb. Электрическое будущее автопрома ставит под сомнение существование спортивного подразделения Subaru STI. Но недавно компания зарегистрировала торговую марку STe. Это значит, что специалисты перепрофилируются на доработку спортивных электрокаров.

Первый из таких – новый Subaru Solterra. На фото видно, что внешность машины изменили. Появился новый обвес, особый цвет кузова и яркие розовые акценты. Заменили колесные диски и установили низкопрофильные покрышки, а сзади появился небольшой спойлер.

Видео дня

Ожидается, что доработкам подвергнут и силовую установку. Это значит, что суммарная отдача двух электромоторов Subaru Solterra увеличится с 218 л.с.

Подвеску сделают жестче, клиренс – меньше, а тормоза – эффективнее. В салоне могут появиться спортивные кресла. В продажу Solterra STe может поступить в 2024 году.

Напомним, OBOZ.UA уже сообщал о новом дешевом электрическом кроссовере Kia.