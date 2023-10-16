Новый дешевый электрокроссовер Kia показали на первых фото

Новый электрический кроссовер Kia EV2 показали на первых фото, которые намекают на дизайн автомобиля. Дешевый автомобиль адресуют молодым покупателям.

О машине сообщает Carscoops. Появление модели Kia EV2 уже подтвердили официально в компании. Но о дизайне подробностей пока нет. Поэтому сторонние дизайнеры показывают свои фото, на которых с помощью рендеров рассуждают о стилистике.

В любом случае, компактный кроссовер выполнят в дизайне других моделей, которые тоже готовятся к дебюту. Например, Kia EV3.

Видео дня

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

Еще недавно рассекретили Kia EV4 – компактный электрический седан. Динамичный силуэт подчеркивают крупные колеса и темные накладки на арках. Возможно, когда электромобиль отправится в продажу, его будут позиционировать как купеобразный кроссовер.

Непосредственно Kia EV2 в движение будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. Производство – с 2026 года. Ориентировочная цена – 20-30 тысяч долларов.

OBOZ.UA уже сообщал о новых электрокарах Toyota, которые компания готовит к премьере.