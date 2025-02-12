Стильный бюджетник Dacia с большим багажником показали в сети. Фото

Бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения от Renault уже представили официально и отправили в продажу на разных рынках под двумя брендами. Похоже, в линейке необходим вариант с большим багажником.

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На канале TALKWHEELSPRO продемонстрировали вариант пикапа Dacia, который выглядит очень практично. Авторы назвали машину Dacia Logan Pickup, хотя, конечно, этот проект намного ближе к Duster.

Такой автомобиль понравился бы самым хозяйственным покупателям. В некоторых странах Renault продает пикап на базе Duster 1 поколения. И производитель уже готовит преемника.

Ожидается, что новый пикап Renault Niagara отправится в продажу в 2026 году. Дизайн новой машины выполнят в стиле концепта Renault Niagara. Это значит, что новый недорогой пикап может выглядеть даже футуристичнее стандартного кроссовера. Но техническую часть практичная машина разделит с Duster 3.

Интересно, что в дальнейшем свой вариант машины получит и Nissan. Сообщается, что у пикапа японского бренда будет уникальный дизайн.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новый бюджетный пикап Kia.